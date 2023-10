Un incendio è divampato domenica sera, intorno alle 20,30, all’interno di una abitazione fatiscente di via Cacici, una traversa di corso Umberto a Licata. Una volta scattato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, guidati dal capo squadra Vincenzo Cucchiara, dopo essere entrati all’interno dell’immobile completamente invaso dal fumo, hanno soccorso e salvato un marocchino.

L’immigrato rimasto lievemente intossicato è stato portato in strada e affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. I pompieri in poco tempo sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il peggio. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. La tragedia è stata sfiorata e fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati in tempo.