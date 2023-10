Qualcuno con l’utilizzo di una spranga ha danneggiato il portone d’ingresso dell’abitazione di una sessantenne agrigentina residente nel centro storico della città dei templi. Potrebbe essere l’opera di uno o più balordi, o di qualche teppista per il solo gusto di danneggiare, anche se in mancanza di certezze non vengono scartate altre ipotesi investigative, prima fra tutte, quella di un’azione mirata a scopo di avvertimento o vendetta per motivi sconosciuti.

Tutto quanto s’è verificato alcuni giorni fa, nel corso delle ore notturne, mentre la donna era a letto. La proprietaria, l’indomani mattina, ha fatto l’amara scoperta. Immediata è partita la richiesta d’intervento al 112. Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura, i quali, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini per provare a identificare il responsabile o i responsabili, ed ai motivi di quello che pare un vero e proprio danneggiamento mirato.