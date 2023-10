Il talentuoso attaccante, originario di Palma di Montechiaro, vorrebbe giocare vicino casa

Gioacchino Catania, l’attaccante punta nato nel 2003 con un ricco background nei settori giovanili di Palermo, Cagliari e Sampdoria, e con esperienze in Serie C, ha raggiunto un accordo di risoluzione consensuale del contratto con il Santa Maria del Cilento. La scelta di separarsi dalla squadra è stata dettata da motivi personali, poiché Catania desidera avvicinarsi a casa sua.

Catania aveva fatto parte della squadra della Lucchese l’anno scorso, ma ora, grazie all’articolo 117 bis del N.O.I.F., la rescissione contrattuale gli permette di essere tesserato da subito. Questa opportunità potrebbe farlo ritornare a giocare nelle vicinanze di casa sua.

L’Akragas, in cerca di rinforzi in attacco, potrebbe prendere in seria considerazione il nome di Catania per rafforzare la propria rosa. La sua esperienza e abilità potrebbero essere un valore aggiunto per la squadra, e i tifosi sono ansiosi di vedere se questo talentuoso attaccante si unirà al club.