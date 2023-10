Novità in casa Akragas. Un nuovo gruppo entra a far parte della società biancazzurra. Si tratta di una “squadra” di esperti del mondo del calcio che fa a capo a Massimo Ferraro Ad annunciarlo il presidente Deni nella conferenza stampa di oggi. “Questo gruppo- ha dichiarato il Patron- entrerà in società con l’ acquisto del 15% delle azioni, questa settimana lo ufficializzeremo”. Ferraro è un nome molto conosciuto. Ex Ds di Nissa e Sancataldese, dalla grande esperienza, lavora da anni negli ambienti calcistici non solo siciliani ma anche a livello nazionale.Novità anche nella “rosa” . Il presidente ha annunciato in anteprima l’ ingresso di Raphael Mirval classe 96 . La punta centrale si è già allenata e presto potrà essere un nuovo attaccante della squadra biancazzurra.