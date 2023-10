Nel mondo frenetico di oggi, dove la produzione alimentare è spesso dominata da processi industriali e additivi chimici, c’è un ritorno a una tradizione antica che esalta il sapore e la qualità: la panificazione con lievito madre. In questo articolo, esploreremo come questa pratica sta vivendo una rinascita grazie all’uso di materie prime italiane selezionate con cura. Marilena Patti ci condurrà attraverso un viaggio affascinante nel mondo della panificazione naturale e artigianale, unendo forze con Rosario Pendolino, coordinatore nazionale dei giovani panificatori associati ad ASSIPAN.

Marilena Patti: Rosario, puoi spiegarci meglio l’importanza della panificazione con lievito madre liquido e l’uso di materie prime italiane selezionate?

Rosario Pendolino: Certamente, Marilena. La panificazione con lievito madre liquido è un metodo che nobilita il pane grazie alla scelta di utilizzare materie prime italiane accuratamente selezionate. Questo approccio rende il pane unico e speciale. Il lievito madre liquido, ottenuto da farro, grano saraceno, segale e arricchito con semi di girasole, lino, sesamo e cumino, conferisce al pane un sapore e una consistenza distinti. È importante valorizzare le materie prime locali per promuovere la tradizione culinaria italiana e garantire la qualità del prodotto.

Marilena Patti: Posso vedere che stai lavorando con un grande professionista, Bongiovanni, e stai discutendo attrezzature innovative. Puoi spiegarci di più su queste innovazioni e come contribuiscono alla panificazione naturale?

Rosario Pendolino: Certamente. Oggi stiamo collaborando con un esperto del settore, Bongiovanni, che è uno dei pochi eletti in Italia quando si tratta di panificazione di alta qualità. Insieme a lui e con il supporto dell’ azienda For. ME. Group di Moreno Messina e master class, stiamo presentando attrezzature innovative che mirano a promuovere una panificazione naturale. Questo è cruciale perché ci consente di superare il lavoro notturno, che è uno dei principali ostacoli in questo settore. Lavorare di notte allontana sempre di più i giovani dal mondo della panificazione, il che è un problema.

Le attrezzature innovative che stiamo discutendo sono progettate per semplificare il processo di produzione del pane, rendendolo più accessibile a tutti e consentendo una panificazione naturale di alta qualità. Inoltre, queste innovazioni contribuiscono a preservare e valorizzare le materie prime italiane selezionate che ho menzionato in precedenza.

Marilena Patti: Puoi spiegare come il lievito madre contribuisce a una panificazione naturale e ai benefici per la salute?

Rosario Pendolino: Certo, il lievito madre liquido è essenziale per una panificazione naturale. Questo tipo di lievito è costituito da farina e acqua, e segue un processo fermentativo. Durante questo processo, si sviluppa una massa batterica che conferisce al pane le sue caratteristiche uniche. Questa massa batterica si nutre degli zuccheri presenti nella farina e produce sottoprodotti, tra cui anidride carbonica. Questo processo naturale contribuisce a rendere il pane digeribile e a migliorarne il sapore.

Rispetto al pane prodotto industrialmente, il pane con lievito madre liquido offre numerosi benefici per la salute. Poiché è prodotto in modo naturale, è più facilmente digeribile. Inoltre, contiene meno additivi e conservanti, il che lo rende una scelta più salutare per chiunque cerchi un’alternativa alimentare sana e naturale. Negli ultimi anni, le allergie alimentari e le intolleranze sono aumentate, in parte a causa delle mutate abitudini alimentari. Il lievito madre contribuisce a riportare il pane a una dimensione naturale, prima dell’industrializzazione, il che è importante per una dieta equilibrata e sana.