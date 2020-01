Riserva di Punta Bianca, Firetto: si va verso la costituzione

Agrigento – Passi avanti per l’istituzione della Riserva di Punta Bianca. Sono in corso trattative della Regione Siciliana, assessorato al Territorio, con il Comando della Regione Militare per riuscire a spostare il poligono di tiro di Drasy in modo da consentire l’istituzione della riserva di Punta Bianca. Lo ha rivelato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che dichiara: “La presenza di un poligono militare in un passato ormai remoto, è servita ad allontanare le mire dei palazzinari. Da tempo però, quell’area è vincolata ed è giusto che venga valorizzata da un punto di vista ambientale istituendo la Riserva. La permanenza delle esercitazioni militari – conclude Firetto – non fa che danneggiare il territorio mentre lo spostamento del poligono per noi sarebbe davvero una lieta notizia!”.