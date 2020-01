Balletto di San Pietroburgo Al Palacongressi di Agrigento

L’appuntamento è fissato per il 23 gennaio alle ore 21:00 presso il Palacongressi di Agrigento.

In scena l’incanto delle coreografie e dei costumi del Balletto di San Pietroburgo, uno dei corpi di ballo fra i più celebri al mondo.

Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica.

Le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo rendono lo spettatore partecipe della fiaba di Hoffmann. Per la sua vicenda, pervasa da un’atmosfera fatata di festa, e il suo agognato lieto fine, “Lo Schiaccianoci” è un susseguirsi di colori e fantasia. Dolciumi, soldatini, alberi di natale, fiocchi di neve e fiori danzanti, topi cattivi, prodigi, il principe azzurro e la fatina, fanno del balletto un racconto che ammalia i bambini e incanta i grandi, oltre che essere lo spettacolo più rappresentato al mondo durante le festività natalizie.

Ci accompagna alla conclusione lo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara, la protagonista, si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale.

L’appuntamento, ad Agrigento con questa produzione è fissato per il 23 gennaio 2020.

Il Balletto di San Pietroburgo, fondato nel 1877 da Nobili Borghesi Russi, ad oggi, è ancora uno dei migliori balletti internazionali. Il repertorio include alcuni classici del patrimonio artistico-musicale come il su citato Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Cenerentola, Biancaneve, Giselle, Don Chisciotte, Carmen, Coppelia e tanti altri.



La Compagnia del Teatro si esibisce con notevole successo su ogni palcoscenico del mondo e le loro rappresentazioni sono state seguite da milioni di spettatori soprattutto in Italia, Germania, Svizzera, Africa, Cina, Taiwan, Giappone. La compagnia si basa sulle grandi tradizioni del balletto russo e ha l’intento, con le sue messe in scena di far vibrare le corde dell’anima degli spettatori.



Così Lo Schiaccianoci porta in scena l’incanto con favolose scenografie e costumi, e le stupende musiche di P.I. TCajkovskij su coreografie di Marius Petipa. Questa entusiasmante produzione, che conta della partecipazione di ballerini come Ernest Latipov e Tatiana Tkachenko, entrambi solisti del Teatro Marinsky di San Pietroburgo.