Risarcimento di 375 mila euro a Porto Empedocle, Siculiana e Lampedusa per emergenza migranti grazie a lavoro di squadra del Movimento 5 Stelle:

Il 28 luglio, tramite Interrogazione Parlamentare, chiedevo al Ministro Lamorgese: “se, in ragione delle perdite economiche sul fronte turistico e del disagio prodotto ai Comuni interessati dall’emergenza migratoria, ritenesse doveroso destinare delle somme a titolo di risarcimento danni;”

Grazie al lavoro congiunto con i colleghi Martinciglio, Perconti, Cimino, Cancelleri e Pignatone è stato approvato in Senato un importante emendamento al DL Agosto che stanzia 3 milioni di euro per tutto il 2020 in favore dei comuni siciliani che hanno fronteggiato l’emergenza migranti; tra i beneficiari dei 375 mila euro vi sono i comuni di Porto Empedocle, Siculiana e Lampedusa per la Provincia di Agrigento, Messina, Pozzallo, Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, e Augusta.

Continua il lavoro incessante per adottare soluzioni di ampio respiro condivise con tutti gli stati Europei sulla comune responsabilità della gestione del fenomeno migranti e stimolare una maggiore attività di cooperazione e solidarietà.