Coronavirus, nuovo decreto Conte: mascherina sempre, pure se si riceve ospiti in casa

Abbiamo concluso i lavori approvando un nuovo decreto legge elaborato e concepito per affrontare nuova fase. C’e’ una crescita della curva dei contagi e da qui decisione prorogare stato emergenza”. Cosi’ il presidente del Consiglio, parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi.

Regioni possono inasprire ma non allentare misure:

“Abbiamo ritenuto opportuno recuperare un rapporto fra Stato e Regioni che avevamo costruito nella fase dell’emergenza. Le Regioni potranno adottare misure piu’ restrittive, ma non allentarle”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio

“Abbiamo introdotto una misura piu’ rigorosa per questa fase: le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con se’ quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si e’ isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi. (ANSA).