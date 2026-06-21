Qualcuno avrebbe appiccato il fuoco all’area esterna della palestra comunale “M. Mura”, di via Fanfani a Canicattì. È successo nel pomeriggio di sabato. A segnalare il rogo al 112 sono stati alcuni passanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti della sezione Volanti del Commissariato di Canicattì.

I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. A bruciare i prefabbricati in plastica adibiti a servizi igienici. Le fiamme hanno interessato anche la parete laterale della palestra. Gli agenti hanno avviato le indagini.

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