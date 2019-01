AGRIGENTO, 8 gennaio – Riprendono le rimozioni della cartellonistica non conforme sul territorio del Comune di Agrigento a cura dell’Inpa. Dopo un incontro tenutosi tra gli uffici del Comune ed il Concessionario alla presenza del Sindaco Lillo Firetto e dell’Assessore all’Urbanistica, Elisa Virone e sulla scorta del nuovo Piano generale degli Impianti approvato su impulso dell’ Amministrazione Comunale, si prosegue nella attività volta ad assicurare la conformità al Piano degli impianti presenti sul territorio. “Si sta procedendo con la rimozione degli impianti abusivi non conformi alle nuove previsioni – dichiara il sindaco Lillo Firetto – assicurando da un canto il ripristino della legittimità e intervenendo contestualmente sul decoro urbano cittadino”. All’Inpa è stato richiesto altresì lo svolgimento dell’attività di manutenzione contrattualmente prevista al fine di garantire sicurezza e decoro degli impianti conformi. “Oggi, a differenza del passato spiega Elisa Virone – il Piano degli impianti ci consente di intervenire celermente. I soggetti che intendono collocare degli impianti pubblicitari dovranno adeguarsi al nuovo Piano poiché non saranno tollerate istallazioni in difformità dello stesso”.