Riparte il progetto Folkura: musicoterapia per i diversamente abili

Riparte il progetto Folkura a cura dell’Associazione culturale bandistica “I Tammura di Girgenti”, presente nel territorio dal 2008 con il fine di promuovere e valorizzare le antiche tradizioni popolari.

Il Presidente, Biagio Licata afferma: “Il Progetto Folkura, nasce nel 2019 con lo scopo di insegnare uno strumento storico e tradizionale ai bambini diversamente abili, e nello stesso tempo, integrarli nelle nostre attività annuali. Dopo il forzato fermo a causa della pandemia, oggi riprendono attivamente gli incontri e le prove settimanali, nella parrocchia Madonna della Divina Provvidenza di Agrigento. Sono delle prove molto costruttive, basate sulla musicoterapia che mira a sviluppare e potenziare la loro qualità di vita, migliorandone la salute ed il benessere fisico, educativo e sociale. E’ doveroso da parte mia, ringraziare il medico volontario itinerante , Aldo Lo Curto, per la guida e la vicinanza per la nascita del progetto, ed il parroco don Calogero Proietto per l’ospitalità e l’accoglienza che ci ha riservato nella sua Parrocchia. Invito tutte le persone interessate, a contattarmi nei vari canali social dell’associazione: pagina facebook e istagram i tammura di girgenti , o tramite e-mail all’indirizzo itammuridigirgenti@virgilio.it.

Le iscrizioni e la partecipazione settimanale e totalmente gratuita”.