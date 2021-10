Covid in Sicilia, contagio resta stabile: 291 nuovi casi e 6 vittime

Contagio stabile in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 291 nuovi casi di Covid-19 (ieri erano 400), su 12.159 tamponi processati, e il tasso di positività scende dal 2,91% di ieri, al 2,39% di oggi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 23 ottobre.

I morti sono stati 6 e il totale delle vittime siciliane sale a quota 6.979. Stabile la situazione in ospedale dove i ricoverati in area medica sono 268, mentre quelli in terapia intensiva scendono da 44 a 42.

I nuovi casi distribuiti nelle nove province siciliane: Palermo: 68, Catania: 79, Messina: 91, Siracusa: 5, Ragusa: 7, Trapani: 15, Caltanissetta: 9, Agrigento: 15, Enna: 2.