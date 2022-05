Lo spettacolo di Matranga e Minafò, “La maledizione di Yasmine”,previsto per il 27 maggio, è stato rinviato al 18 novembre prossimo. Gli organizzatori fanno sapere che, “quanti avevano già provveduto ad acquistare il biglietto, potranno esibirlo per lo spettacolo di novembre. Ringraziamo Sicilia Cabaret e gli artisti Matranga e Minafò – si legge in una nota- per la disponibilità e professionalità dimostrata.”