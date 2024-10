È stato rinviato a domenica 24 novembre lo spettacolo del comico Giovanni Cacioppo in programma per il 19 ottobre al Palacongressi.Il rinvio – spiegano dall’ organizzazione- non è dipeso dall’ artista e dagli organizzatori. I biglietti già acquistati – spiegano- rimarranno validi nella stessa postazione scelta. Chi sarà impossibilitato, potrà chiedere il rimborso entro e non oltre il 31 ottobre, tramite gli stessi canali dove ha effettuato gli acquisti.

