La Usd Empedoclina non scenderà in campo: annullata la sfida contro lo Sporting Termini

La tanto attesa partita tra la Usd Empedoclina e lo Sporting Termini, valida per la 4ª giornata del campionato di Prima Categoria – Girone B, non avrà luogo. La decisione, sofferta e drastica, è stata presa dalla dirigenza della squadra empedoclina a causa dell’assenza della documentazione necessaria per il rilascio dell’agibilità dello stadio Vincenzo Collura di Porto Empedocle.

Fino a oggi, la Questura di Agrigento non ha ricevuto i documenti richiesti al Comune di Porto Empedocle, situazione che costringe il club a non scendere in campo. Il presidente Ezio Veneziano ha espresso il suo rammarico: “Non possiamo giocare nemmeno a porte chiuse. Siamo dispiaciuti di non riuscire a sbloccare una situazione inverosimile, ma da troppo tempo stiamo mettendo tutto l’impegno possibile per sostenere la squadra e tenere alto il nostro blasone. Inoltre, non possiamo permettere che la nostra formazione si trasformi in un ‘circo itinerante’. Per tali ragioni, non saremo più disposti a giocare le nostre partite casalinghe in altri campi e, a partire da domenica, non entreremo in campo”.

Una decisione che segna una svolta per la squadra e il suo futuro nel campionato, con l’auspicio di una soluzione rapida per restituire alla Usd Empedoclina la possibilità di giocare sul proprio campo.

