Da 4 anni a questa parte ormai sono sempre più i professionisti che scelgono di operare da casa o a cui viene imposta questa scelta per etica aziendale. Chi si muove in questa direzione trova numerosi pregi, come ad esempio risparmiare tempo la mattina evitando di incastrarsi nel traffico, ridurre i consumi di benzina e comunque non avere lo stress dei mezzi pubblici.

In più il comfort della propria casa se ben strutturata e con un angolo creato ad hoc per la propria professione è davvero imbattibile. Ma cosa serve per poter essere operativi al 100%? Vediamo insieme cosa non può mancare.

Uno smartphone

Il primo must che non può mancare è uno smartphone di ultima generazione. Con una connettività 5G, una buona memoria e una risoluzione alta di fotocamera ti accompagnerà nelle call e ti aiuterà a destreggiarti tra file Excel e proposte archiviate su Cloud. Non serve spendere una fortuna, si trovano ottimi cellulare in offerta sia con sistema operativo Android sia con l’imbattibile iOS spesso preferito nel settore professionale.

Un laptop potente

Il computer portatile è, senza dubbio, il must per ogni attività lavorativa in smart working. Avere un dispositivo performante, con una buona autonomia di batteria e un processore abbastanza potente per gestire diversi software contemporaneamente, è imprescindibile.

Le scelte variano molto in base al tipo di freelance: per chi lavora nel design grafico, nell’editing video o nella programmazione, un laptop con una scheda grafica performante e molta RAM è l’opzione top mentre chi si occupa di scrittura, consulenza o marketing, potrebbe bastare un dispositivo meno performante, ma comunque con una buona ergonomia e una tastiera confortevole.

Non dimentichiamo che le dimensioni dello schermo contano: lavorare per ore su un display troppo piccolo potrebbe affaticare la vista, mentre un monitor più grande rende tutto più comodo e organizzato.

Cuffie con cancellazione del rumore

Lavorare da casa offre molti vantaggi, ma non sempre l’ambiente è silenzioso e adatto alla concentrazione. Ecco perché un altro accessorio tech must have è senza dubbio un paio di cuffie con cancellazione attiva del rumore. Ideali nelle videoconferenze se con un buon microfono integrato, si trovano in vendita ormai a prezzi super competitivi.

Un monitor esterno

Ci sono attività che si possono svolgere su un unico schermo ma diciamolo, un monitor esterno anche solo per tenere a bada la corrispondenza e le email può diventare top se si ha lo spazio. Scegliendolo con una risoluzione Full HD o 4K garantiscono una visione chiara e nitida. Molti freelance optano per l’utilizzo di un doppio monitor, che facilita il multitasking e rende il flusso di lavoro più fluido.

Stampante multifunzione

Viviamo nell’era digitale e potrebbe sembrare superfluo ma è ancora fondamentale avere una stampante multifunzione; seppur la firma digitale sia ormai largamente diffusa, dover stampare documenti o scannerizzarli potrebbe essere ancora richiesto per alcune pratiche burocratiche. Consigliamo un modello wireless controllabile tramite wi-fi e persino in alcuni casi da app con lo smartphone.

Come avrai capito questi sono alcuni must have che possono aiutare la tua attività di freelance svolta in remoto dal proprio domicilio ma non sono gli unici…l’attrezzatura potrebbe variare a seconda della professione svolta.

