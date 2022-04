La partita Parmonval – Akragas, in programma oggi pomeriggio, 2 aprile, è stata rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo causata dall’incessante pioggia su Palermo. La pioggia, già insistente prima dell’inizio della partita, è aumentata presto di intensità trasformando molte parti del campo in autentiche pozzanghere.