DMO, La Gaipa: “Certificata e tutelata un’altra eccellenza del territorio”

“La dimostrazione che costanza, tenacia, visione premiano sempre. Esprimo compiacimento e soddisfazione per un risultato che premia l’intera area distrettuale e che la arricchisce di un’altra straordinaria eccellenza. Con il tagano di Aragona anche la Costa del Mito alla vigilia delle vacanze pasquali si presenta al viaggiatore come una destinazione tutta da scoprire nella sua unicità”. Sono le parole dell’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, che ha voluto congratularsi con il sindaco Giuseppe Pendolino e con il presidente della Pro Loco di Aragona, Rosario Pendolino, che da tempo lavora perché il tagano aragonese venga riconosciuto e tutelato. Il tagano ha ottenuto la certificazione Pat dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed è stato inserito tra i prodotti agroalimentari territoriali tradizionali della Regione Siciliana. L’inserimento nella prestigiosa lista è stato sancito per la ricetta originale, la provenienza del tipico piatto pasquale e la sua storia. Il tagano è un appetitoso piatto unico a base di pasta, tuma fresca, decine di uova, prezzemolo, zafferano.