Concerto della fanfara dei carabinieri al “Pirandello”, cambia la viabilità

Modifiche alla circolazione veicolare in occasione del Concerto della Fanfara del 12° Reggimento Sicilia che si svolgerà il prossimo 4 Aprile dalle 20.00 al Teatro Pirandello di Agrigento.

Via Atenea

Il tratto compreso tra la P.zza Gallo e la P.zza Pirandello viene chiuso al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di Soccorso, degli automezzi delle Forze dell’Ordine e le autovetture delle Autorità che assisteranno al Concerto;

Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati;

Quanti provengono da P.zza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola.

Piazza Pirandello

Viene istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione in tutta la P.zza ad eccezione dei mezzi di Soccorso, degli automezzi delle Forze dell’Ordine e le autovetture delle Autorità che assisteranno al Concerto, che potranno transitare e parcheggiare nei posti loro riservati;

Piazza Sinatra

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione nel parcheggio lato nord sottostante l’ex Museo Civico;

I residenti di via Orfane/Barone, Provenienti da P.zza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per P.zza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle suddette vie.