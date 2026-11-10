Un ordigno bellico inesploso è stato rinvenuto nelle vicinanze del cimitero comunale di Bonamorone, ad Agrigento. A fare la scoperta è stato un trentenne agrigentino che, notando il singolare e pericoloso oggetto metallico, ha allertato le forze dell’ordine. Nello specifico, si trattava di una vecchia cartuccia d’artiglieria risalente con ogni probabilità all’ultimo conflitto mondiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Agrigento.

I militari dell’Arma, dopo aver verificato la natura del ritrovamento, hanno provveduto a circoscrivere e isolare l’area per garantire l’incolumità pubblica. Successivamente, sono stati attivati i contatti con gli specialisti del nucleo Artificieri di Caltanissetta per pianificare il recupero. L’area è rimasta presidiata e sorvegliata per tutta la durata delle operazioni.

Una volta completate le procedure di coordinamento e confermata la totale sicurezza del sito, gli artificieri sono giunti sul posto e hanno preso in consegna il residuato bellico, rimuovendolo per il successivo trasporto in una zona protetta, dove verrà fatto brillare.

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