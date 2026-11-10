Al culmine di un violento alterco per motivi ancora da accertare, ha aggredito la convivente. Un operaio cinquantenne con precedenti penali è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti nelle ore notturne.

La vittima, una quarantenne disoccupata, è riuscita a lanciare l’allarme, permettendo l’intervento immediato di una gazzella del Nucleo Radiomobile. All’arrivo dei militari, l’aggressore si è scagliato anche contro di loro prima di essere definitivamente bloccato. Il tempestivo intervento dell’Arma ha evitato il peggio.

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