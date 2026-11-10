Il capoluogo è in fondo alla graduatoria nazionale sul verde urbano, insieme a Napoli e Siracusa. In testa ci sono Modena, Trieste e Cremona. Il sindaco annuncia un piano quinquennale: adesso servono tempi certi e interventi concreti.

Agrigento è tra le città italiane con meno alberi in rapporto alla popolazione. È quanto emerge dai dati Istat sul verde urbano, che collocano il capoluogo agrigentino nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale, insieme a Napoli e Siracusa. In testa alla classifica figurano invece Modena, Trieste e Cremona. Un dato che fa riflettere, soprattutto in una città dove le estati sono sempre più calde e la disponibilità d’acqua rappresenta una questione importante. Gli alberi non sono soltanto una componente del decoro urbano: offrono ombra, contribuiscono a mitigare le temperature e rendono più vivibili strade, piazze e quartieri.

Diecimila alberi in cinque anni: Sodano mantenga l’impegno

Con il progetto «Naturalmente Agrigento», il sindaco Michele Sodano ha annunciato l’obiettivo di piantare 10 mila alberi nell’arco di cinque anni. Un annuncio importante, che ora dovrà tradursi in un programma concreto. Quando partiranno le prime piantumazioni? Quali quartieri saranno interessati? E soprattutto, quali risorse saranno destinate alla manutenzione delle nuove alberature? Perché piantare alberi non basta: bisogna garantire acqua, cure e interventi periodici, soprattutto durante le estati siccitose. Sarebbe utile conoscere il cronoprogramma del progetto e le modalità con cui l’amministrazione intende verificare i risultati.

Va ricordato che un precedente progetto da 100 mila euro per la manutenzione e la riqualificazione del verde pubblico era stato approvato il 7 ottobre 2025 dalla precedente amministrazione, guidata da Francesco Miccichè. Gli interventi riguardavano viale della Vittoria, via Crispi, via Esseneto e via Toniolo. Resta da conoscere lo stato della sua attuazione.

Olivi, lecci e tamerici contro la siccità

Per il territorio agrigentino sarà fondamentale anche scegliere le specie più adatte al clima mediterraneo. Olivi, lecci e tamerici sono tra le essenze indicate dagli specialisti per la loro capacità di resistere a condizioni di caldo e limitata disponibilità idrica. La sfida è trasformare il verde urbano in una vera infrastruttura ambientale, tutelando gli alberi esistenti e aumentando quelli presenti nei quartieri.

Sindaco Sodano, quando cominceranno le piantumazioni promesse? Agrigento ha bisogno di più alberi, ma soprattutto di un progetto capace di farli crescere e mantenerli nel tempo.

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