La polizia nel corso di alcune perlustrazioni in territorio di Favara, ha recuperato e sequestrato della sostanza stupefacente nascosta all’interno dei bidoni della raccolta differenziata appartenenti ad un circolo ricreativo. Due ragazzi sono stati fermati e identificati. Gli agenti, nel corso di un controllo nei pressi di Corso Vittorio Veneto, hanno rinvenuto e sequestrato circa venti grammi di hashish e uno spinello.

Gli stupefacenti, appartenenti a uno o più pusher, sono stati rinvenuti dentro ad alcuni contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, quasi certamente, scelti a caso e utilizzati come nascondigli temporanei, con i proprietari all’oscuro di tutto. La droga è stata, naturalmente, posta sotto sequestro a carico di ignoti. Fermati, controllati e identificati nella zona due giovani.

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