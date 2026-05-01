Memorial Salvatore Moncada, minibasket protagonista al PalaMoncada

AGRIGENTO – Un pomeriggio di sport, sorrisi e memoria nel segno di Totò Moncada. Martedì 5 maggio, il PalaMoncada ospiterà il Memorial Salvatore Moncada, appuntamento dedicato ai piccoli cestisti delle categorie Pulcini e Scoiattoli.

In campo i gruppi Pulcini nati nel 2019, 2020 e 2021, dalle 16:30 alle 17:30, e gli Scoiattoli nati nel 2017 e 2018, dalle 17:30 alle 19:00.

Sarà una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della passione per il basket, nel ricordo di una figura che ha legato il proprio nome alla storia della Fortitudo Agrigento.

Al Memorial prenderanno parte Fortitudo Agrigento, Real Basket, Polisportiva Canicattì Sport, Icaro Sciacca, Sicani Vipers e Libertas Realmonte.

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