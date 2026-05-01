Ha somministrato bevande alcoliche a minorenni. Il questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione dell’attività per un bar del centro cittadino di Santa Margherita di Belice della durata di cinque giorni. A notificare l’atto alla proprietaria, una commerciante quarantenne del luogo, sono stati, ieri mattina, i carabinieri della Stazione cittadina.

Il provvedimento amministrativo di chiusura temporanea è la conseguenza di un controllo effettuato dai militari dell’Arma che hanno accertato la somministrazione di alcolici a minori in assenza di qualsiasi verifica circa l’età anagrafica degli avventori. La titolare è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché resasi responsabile del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16.

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