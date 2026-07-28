Dopo una segnalazione al 112 i poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno rinvenuto una Fiat Grande Punto, con targa belga, abbandonata tra le campagne canicattinesi, precisamente in contrada Pidocchio.

Dagli accertamenti effettuati tramite la banca dati è emerso che la vettura era stata rubata ed inoltre risultava gravata da una nota di rintraccio per rapina, motivo per cui è scattato l’immediato sequestro. Nonostante le verifiche, l’intestataria del mezzo è risultata al momento irreperibile.

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