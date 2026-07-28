Ha preso il via stamani al Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento il seminario di studi e approfondimenti dedicato alle modifiche introdotte al Codice di procedura penale dalla Riforma Cartabia e alle più recenti novità normative in materia di tutela ambientale contenute nel Testo Unico dell’Ambiente. Il percorso formativo è un’importante occasione di aggiornamento professionale per il personale chiamato quotidianamente a svolgere delicate funzioni di polizia giudiziaria e di vigilanza sul territorio. Ad aprire i lavori il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, col. Nicola De Tullio, e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, che hanno sottolineato il valore della formazione continua per garantire un servizio sempre più qualificato ed efficace a favore della collettività.

“L’evoluzione della normativa – hanno dichiarato – impone a tutte le forze di polizia un costante aggiornamento. Investire nella formazione significa migliorare la qualità del servizio pubblico, la tutela dei diritti dei cittadini e la capacità delle istituzioni di rispondere con competenza alle nuove sfide imposte dalla legalità e dalla salvaguardia dell’ambiente”. “La polizia provinciale, in questo senso, ha un ruolo strategico nella protezione del nostro patrimonio naturalistico e nel controllo del territorio – ha dichiarato il presidente Pendolino – ed è nostro dovere mettere gli operatori nelle migliori condizioni per esercitare le proprie funzioni con preparazione, professionalità e piena conoscenza delle più recenti innovazioni legislative”.

L’attività formativa è promossa dalla dirigente del Settore 3 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Maria Antonietta Testone, con l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale della polizia provinciale e di consolidare la collaborazione istituzionale con l’Arma dei carabinieri, nell’interesse della sicurezza, della legalità e della tutela del patrimonio ambientale della provincia.

Il corso, che si avvale dei contributi del ten. col.. Vincenzo Castronovo, comandante del Centro Anticrimine Natura, e del cap. Alberto Santino, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento, rappresenta un momento di confronto tra esperti del settore e operatori di polizia, favorendo l’approfondimento delle principali novità legislative e l’acquisizione di strumenti operativi indispensabili per affrontare con efficacia le attività di controllo e di polizia giudiziaria richieste dal moderno quadro normativo.

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