Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Agrigento: la nuova squadra per il quadriennio 2025-2028

Si sono svolte sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Agrigento. Presso la sede istituzionale dell’Ordine, l’assemblea degli iscritti ha espresso il proprio voto, definendo la composizione del nuovo organo direttivo che guiderà l’Ordine per il prossimo quadriennio.

A ricoprire la carica di Presidente è stato eletto il Dr. Stefano Agnello (foto), affiancato dalla Dr.ssa Sara Montana come Vicepresidente e dal Dr. Giuseppe Buscemi nel ruolo di Segretario. La carica di Tesoriere è stata confermata al Dr. Vincenzo Marchese Ragona, mentre i consiglieri eletti sono i Dottori Vincenzo Costa, Pasquale Leo Virisario e Sergio Migliore.

Anche il Collegio dei Revisori ha visto il rinnovo della sua composizione, con l’elezione dei Dottori Calogero Lentini, Federica Rinaldo e Giovanni Giuseppe Piruzza. La presidenza del Collegio sarà affidata a una figura esterna, scelta per garantire imparzialità e competenza.

Nel ringraziare gli iscritti per la fiducia accordata, il nuovo Consiglio Direttivo ha sottolineato l’importanza della Medicina Veterinaria come professione centrale nel sistema sanitario e nella società. Un settore strategico che si colloca al crocevia di numerosi ambiti, dalle cure per gli animali da compagnia alla sicurezza alimentare, dalla tutela della biodiversità alla prevenzione delle zoonosi e al contrasto dell’antimicrobico-resistenza.

In linea con l’approccio multidisciplinare “One Health”, il Consiglio ha ribadito come la salute degli animali sia strettamente connessa a quella dell’uomo e dell’ambiente, richiamando l’impegno a promuovere il progresso culturale e professionale degli iscritti. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso iniziative volte a migliorare le buone pratiche veterinarie e ad accrescere la consapevolezza del ruolo cruciale della categoria.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Consiglio Direttivo uscente, guidato dal Presidente Dr. Calogero Lentini, per il lavoro svolto con dedizione e per aver traghettato l’Ordine verso una gestione moderna, capace di affrontare le sfide imposte dall’innovazione digitale e dai cambiamenti nel settore.

Con rinnovato entusiasmo, il nuovo Consiglio si prepara a proseguire il cammino intrapreso, al servizio della comunità veterinaria e del territorio.

