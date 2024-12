L’antico borgo di Montaperto, con i suoi vicoli e le case cariche di storia, si prepara a risplendere nuovamente con la magia del Presepe Vivente di Agrigento, giunto alla sua 12esima edizione. Dopo alcuni anni di pausa, questa tradizione amata dagli agrigentini torna a incantare con il suo percorso fatto di suggestioni natalizie e rievocazioni storiche.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, i visitatori potranno immergersi in un viaggio tra storia contadina, antichi mestieri, tradizione religiosa e le note di melodie natalizie dal vivo. Un’esperienza che va oltre la scenografia, grazie alle degustazioni che accompagneranno il percorso: pane cunzatu, vino, sfinci, ricotta, formaggi e altri sapori autentici del territorio.

A rendere possibile questo evento sono l’Associazione Socrate di Agrigento, la Parrocchia S. Lorenzo con i suoi fedeli, il Comune di Agrigento, e il coordinamento del Dott. Nino Amato, da sempre anima e cuore del presepe. “Siamo entusiasti – dichiara Nino Amato – di poter far rivivere nuovamente il presepe di Agrigento a Montaperto. Molti agrigentini sono legati a questa tradizione ed un applauso va all’Associazione Socrate e a tutti i Montapertesi che, con entusiasmo e amore, offrono ai visitatori l’occasione di portare a casa il ricordo autentico della Natività. Il Natale rivive a Montaperto, e noi non vediamo l’ora di aprire le porte.”

Il Presepe Vivente sarà inaugurato il 26 dicembre e aperto anche il 28 e 29 dicembre, oltre che il 1, 4, 5 e 6 gennaio 2025, dalle 17:30 alle 21:00.

Per le scuole, è prevista un’apertura speciale anticipata con matinée nei giorni 9, 10, 12, 13 e 16 dicembre, per offrire agli studenti l’opportunità di scoprire le tradizioni legate al Natale in un contesto unico e coinvolgente.

Montaperto si conferma così il cuore pulsante della tradizione natalizia agrigentina, pronto a regalare emozioni senza tempo a tutti i suoi visitatori.

