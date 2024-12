Un incendio divampato in pieno giorno ha devastato l’autovettura di proprietà del commissario della Polizia Municipale di Ribera Emanuele Caruana. Il mezzo si trovava parcheggiato nei pressi del Comando dei vigili urbani in via Brunelleschi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Dalle prime indagini pare sia stato utilizzato del liquido infiammabile per appiccare le fiamme all’auto. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini. La zona dove insiste il comando della Polizia Municipale è dotata di un sistema di videosorveglianza. Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo ha condannato il vile gesto ed espresso solidarietà e vicinanza al commissario della Polizia Municipale.

