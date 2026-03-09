A seguito delle elezioni che si sono svolte lo scorso gennaio, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento, per le circoscrizioni dei Tribunali di Agrigento e Sciacca, guidato dal presidente Calogero Dulcimascolo. Nel corso della seduta di insediamento il neo Consiglio, che rappresenterà la categoria per il quadriennio 2026 – 2030, sono state attribuite, all’unanimità le cariche istituzionali di vice presidente, di consigliere segretario e di consigliere tesoriere e pertanto il Consiglio risulta così costituito: Calogero Dulcimascolo presidente; Sergio Veneziano Broccia vice presidente; Stella Vella segretario; Michele Di Rocco tesoriere; Giuseppe Avanzato consigliere; Valentina Billero consigliere; Vincenza Rita Licata consigliere; Giovanni Meli consigliere; Giuseppe Gerardo Montalbano consigliere; Federica Mulé consigliere; Ennio Saeva consigliere.

Un Consiglio giovane e profondamente rinnovato dove i sette nuovi ingressi garantiranno, anche questa volta, il binomio “Unione e continuità” consentendo alla nuova squadra di sviluppare un’attività innovativa partendo da solide basi.

Il neo Consiglio ha, altresì, assegnate le seguenti cariche: componente della Fondazione M. Foderà dell’ODCEC di Agrigento: Federica Mulé; componente comitato pari opportunità: Valentina Billero; delegato alla formazione: Giuseppe Avanzato. “Essere stato scelto nuovamente a guidare il nuovo Consiglio — ha dichiarato il presidente Dulcimascolo — è per me un grande onore e una responsabilità nei confronti di tutti gli Iscritti che mi hanno voluto come loro rappresentante nel Consiglio dell’Ordine. Ringrazio i Colleghi per la fiducia accordatami: il modo migliore per ricambiarla sarà mettere tutto il mio impegno, insieme al vice presidente, al segretario, al tesoriere e a tutti i consiglieri, al servizio dell’Ordine, per continuare a valorizzare e rafforzare la nostra categoria professionale”.

