E’ stato investito dalla motozappa. L’incidente è avvenuto, nel primo pomeriggio, nelle campagne di Raffadali, dove un pensionato settantenne, sarebbe finito tra le lame del mezzo agricolo riportando gravi ferite.
L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le prime cure necessarie.
E’ stato allertato anche l’elisoccorso per il trasferimento del paziente al presidio ospedaliero del Civico di Palermo. I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell’incidente.
