Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo Rabat che per i prossimi quattro anni sarà composto da Daniele Gucciardo, Claudia Casa, Giuseppe Riccobene, Domenico Fontana e Piera Pontei. Nessuno stravolgimento per quanto riguarda presidenza e vicepresidenza: sono stati confermati, infatti, rispettivamente Daniele Gucciardo e Claudia Casa mentre Giuseppe Riccobene è stato individuato come secondo delegato all’Assemblea dei Soci di Legambiente Sicilia.

A precedere i lavori dell’assemblea tenutasi presso i locali della associazione “Immagina”, una tavola rotonda sul tema “Le città possibili: come affrontare le sfide ambientali e sociali nel territorio agrigentino”, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di diverse associazioni – FAI, Mariterra, WWF, ANPI, Movimento per la sostenibilità – nonché il segretario cittadino del PD, Nino Cuffaro, e alcuni semplici cittadini. “Non hanno partecipato – spiegano- gli amministratori comunali che pure erano stati invitati. La discussione, in modo molto agile, ha sviluppato un’analisi ampiamente condivisa sulle criticità del territorio agrigentino, inteso nel senso più ampio, e sulle proposte da avanzare nei luoghi della politica”. “Sono molto soddisfatto per la fiducia che mi è stata nuovamente concessa – dichiara Daniele Gucciardo – e mi sento onorato nel rappresentare, ad Agrigento, per i prossimi anni, questa importante associazione. La collaborazione con le altre associazioni e il circolo di Agrigento del PD è un punto fondamentale delle attività che metteremo in campo per ottenere che gli enti pubblici e le amministrazioni attuino azioni e politiche volte a migliorare la qualità della vita delle nostre collettività tutelando l’ambiente in cui viviamo, nel segno della transizione ecologica, della rigenerazione urbana, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile e della realizzazione della più ampia giustizia sociale”.