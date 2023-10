Nomina di Giacomo Glaviano come consigliere-portavoce del presidente mondiale Fijet: riconoscimento per il suo impegno nel turismo e nella diplomazia

Congresso Fijet a Tunisi: giornalisti e autorità uniscono le forze per il turismo internazionale

Oltre 150 persone tra giornalisti, scrittori ed esperti provenienti da 25 Stati diversi hanno partecipato all’Hotel Sheraton di Tunisi il congresso dei giornalisti di turismo Fijet. Ai lavori hanno presenziato diverse autorità tra le quali il ministro del Turismo tunisino Mohamed Al-Moez Belhassine. Ad aprire i lavori è stato il Presidente Fijet Tijani Haddad che ha posto l’accento sui problemi che attanagliano il mondo, dalla guerra in corso al cambiamento climatico e l’impatto sul turismo. Il Ministro Al-Moez Belhassine nel suo intervento ha rimarcato l’importanza di questo evento per rafforzare i rapporti con la stampa locale e internazionale, occasione per far conoscere la destinazione tunisina e apprezzare i diversi elementi naturali e culturali che caratterizzano il Paese. Nel corso dei lavori il presidente nazionale Giacomo Glaviano è stato nominato consigliere-portavoce del presidente mondiale Tijani Haddad “Per il grande lavoro e le attività turistiche e culturali svolte con professionalità e i rapporti diplomatici intrattenuti con le autorità, in particolare per la attenzione rivolta allo sviluppo del dialogo tra i popoli, presupposto naturale e indispensabile per il rafforzamento della pace nel mondo”. La scelta del giornalista Glaviano è stata votato all’unanimità dall’esecutivo-direttivo della Federazione Mondiale nel corso della riunione del 25 ottobre tenuta al Marina Palace Hotel di Hammamet. Fra i primi a congratularsi con il presidente Glaviano per il prestigioso riconoscimento è stato il fiduciario provinciale della Flai-Fijet di Agrigento Stelio Zaccaria.