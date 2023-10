Come ogni anno, con l’inizio della scuola, avvengono le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

Al Liceo scientifico e delle scienze umane Raffaello Politi sono stati eletti per il consiglio d’istituto: Sophia Mandracchia, Stefano Grech, Mattia Carmina e Salvatore Terrazzino. Per quanto riguarda la Consulta Provinciale Studentesca sono stati nominati: Sophia Mandracchia e Calogero Contino; mentre, Mattia Taffari come rappresentante per una delle componenti dell’Organo di Garanzia.