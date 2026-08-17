Il Castrum Favara muove un tassello fondamentale nello scacchiere tattico per la nuova stagione e ufficializza l’arrivo dell’attaccante Silvio Tripoli. L’operazione, perfezionata dalla dirigenza gialloblù, garantisce a mister Antimo Iunco un innesto di qualità e peso specifico per il reparto offensivo.

IL PROFILO DEL NUOVO INNESTO Classe 2001, originario di Palma di Montechiaro, Tripoli si è aggregato al gruppo già da diversi giorni, partecipando regolarmente alle sedute di allenamento. Le sue doti tecniche e la capacità di svariare sul fronte d’attacco hanno convinto pienamente lo staff tecnico, che ne ha sollecitato l’inserimento in rosa per completare il pacchetto avanzato.

IL CURRICULUM TRA SERIE D ED ECCELLENZA Nonostante la giovane età, la punta agrigentina vanta un percorso calcistico strutturato tra quinta serie e tornei regionali d’élite. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Akragas, ma nel suo bagaglio figurano già esperienze con club di rilievo come Crotone (a livello giovanile), Nissa, Ragusa, Misilmeri, Vis Artena, Audace 1915 e Modica. Un bagaglio di esperienze che permetterà al giocatore di inserirsi rapidamente nei meccanismi tattici di mister Iunco.

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