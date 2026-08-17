AGRIGENTO. Camminare sospesi nel vuoto, senza rete di protezione, per difendere il diritto dei cittadini a conoscere la verità. Il giornalismo d’inchiesta italiano fa tappa ad Agrigento per un appuntamento di alto valore civile e culturale: sabato 29 agosto 2026, alle ore 21.00, il Teatro dell’Efebo ospiterà Sigfrido Ranucci con il suo incontro-spettacolo “Diario di un trapezista”.
L’evento rappresenta la prima uscita ufficiale del conduttore e anima di Report a seguito delle note vicende degli ultimi mesi. Per l’occasione, la suggestiva cornice dell’antico Giardino Botanico si trasformerà in un foro di dibattito aperto sui temi centrali della libertà d’informazione e della tutela della democrazia.
Oltre la telecamera: rischi, fonti e battaglie legali
Lontano dai riflettori dello studio televisivo, Ranucci proporrà un viaggio senza filtri dentro le dinamiche più complesse e rischiose della professione giornalistica. “Diario di un trapezista” svela il retroscena oscuro delle grandi inchieste: dalla ricerca sul campo alla gestione delle fonti confidenziali, passando per le pressioni politiche ed economiche, le minacce, gli attacchi personali e il peso delle battaglie giudiziarie.
Un racconto schietto e diretto che intreccia memorie personali, incontri decisivi ed etica professionale, offrendo allo spettatore una testimonianza chiave sulla delicatezza del ruolo dell’informazione indipendente nel panorama contemporaneo.
Un presidio di libertà nella cornice di Agrigento
La scelta del Teatro dell’Efebo unisce il valore del patrimonio storico-naturalistico agrigentino all’urgenza del racconto civile contemporaneo. L’appuntamento si prefigura come un’opportunità unica per ascoltare direttamente dalla voce del protagonista le vicende e le scelte etiche che precedono la messa in onda di ogni inchiesta.
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