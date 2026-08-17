Una delle tante telecamere installate in questi anni a Favara, grazie ai finanziamenti intercettati e al lavoro fatto dall’Amministrazione comunale, ha beccato un cittadino mentre lancia un sacchetto di spazzatura. L’uomo, dopo alcuni accertamenti della polizia locale, è stato identificato e multato: dovrà pagare 1.000 euro di sanzione ed è stato richiesto il ritiro della patente di guida.

“Si tratta di uno di quelli che continuano a rifiutare di seguire la raccolta differenziata ma che soprattutto continuano a ritenere normale buttare per strada i propri rifiuti – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Come avevo promesso, però, questi soggetti irrispettosi del bene comune dovranno iniziare a pagare. Grazie al lavoro del nucleo ambientale guidato dall’ispettore Alessandro Lombardo, altri inquinatori sono stati individuati e multati, ed è stato anche denunciato un favarese per aver incendiato dei rifiuti”.

“Questo, unito ad un lavoro puntuale condotto sul fronte delle violazioni al codice della strada, è il segnale di un cambio di rotta importante a Favara, grazie a quanto fatto in questi anni insieme all’assessore Laura Mossuto per ricostruire il Corpo di Polizia locale. Ricordo quindi a tutti coloro che continuano a rifiutarsi di rispettare le regole – conclude il primo cittadino -, che rischiano di pagare di tasca questa inciviltà”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp