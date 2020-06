Rimpatriato lo scorso anno rientra clandestinamente: arrestato

Ha fatto rientro sul suolo italiano, nonostante gravato di un decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen prima che siano decorsi 3 anni dalla data del suo effettivo allontanamento, con accompagnamento alla frontiera.

A rintracciarlo il personale della squadra Mobile della Questura di Agrigento, sull’isola di Lampedusa. In manette è finito un cittadino tunisino. La polizia ha accertato che il rimpatrio aveva avuto luogo nel 2019, attraverso la frontiera aerea di Palermo.

Il migrante, come disposto dal Pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, in attesa del giudizio direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza per migranti in quarantena ad Agrigento.