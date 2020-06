Importante evento turistico dalla Federazione dei giornalisti e degli scrittori di Turismo in provincia di Agrigento

Un importante evento turistico è stato organizzato nella nostra provincia dalla Fijet, la Federazione dei giornalisti e degli scrittori di Turismo.

Dal 16 al 21 ottobre prossimo si svolgerà all’Hotel Torre del Barone di Sciaccamare, un meeting al quale sono stati invitati a partecipare giornalisti italiani e stranieri per dibattere della situazione attuale e futura del turismo in Sicilia e in Europa e, al contempo, per mostrare agli illustri ospiti le bellezze culturali, naturali e monumentali del nostro territorio. Per questo dalla splendida location di Sciaccamare sono previste anche visite istituzionali a Palermo, Valle dei templi di Agrigento, Valle del Belice, Menfi, Montevago, Santa Margherita e Sambuca di Sicilia.

Fra i momenti più significativi la consegna del Golden Apple Award Fijet 2020 al Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, che quest’anno celebra i suoi 2600 anni dalla nascita rimandato a causa del coronavirus, e altri due importanti incontri: la conferenza stampa a Palermo, a Palazzo d’Orleans, con il Governatore Nello Musumeci e gli assessori regionali Manlio Messina (turismo) e Alberto Samonà (beni culturali). Martedì 20 ottobre alle ore 18 invece, all’Hotel Torre del Barone di Sciacca avrà luogo la cerimonia di consegna di un riconoscimento della Fijet ai familiari del compianto presidente di Aeroviaggi Antonio Mangia “per avere trasformato Sciaccamare in un polo turistico-termale d’eccellenza, punto di riferimento per il turismo internazionale”.

“Mangia – ha detto il presidente nazionale della Fijet Giacomo Glaviano – va ricordato perché è stato un grande imprenditore del turismo. Un uomo di grandi capacità che guardava con attenzione allo sviluppo della Sicilia che amava tanto”.

Altri momenti si stanno organizzando per l’evento il cui programma definitivo verrà reso noto nei primi di ottobre prossimo.

Chiunque volesse partecipare o avere più notizie potrà farlo scrivendo all’indirizzo info@fijet.it