Uomo contro cibo, è tempo di grandi sfide al De gustibus di San Leone

Sfida dal sapore americano a suon di mega panini dal peso di 2,5 chilogrammi ciascuno San Leone. Teatro della singolare iniziativa “Man v Food “, il ristorante De gustibus del Lungomare Falcone Borsellino di San Leone, lido di Agrigento.

A condurre i giochi Salvatore D’oro Del Duo D’Oro. La sfida è in programma il 3 Luglio.

Per partecipare al concorso è sufficiente pagare la propria consumazione, quindi il The Challenge Burger, che ha un costo di 25 euro e comprende anche mezzo litro di acqua.

Le persone che riusciranno a completare la sfida, quindi a mangiare tutto il panino entro 30 minuti, riceveranno un buono di 25 euro da utilizzare la sera stessa, magari per pagarsi lo stesso panino da 2.5kg appena mangiato. La sfida è aperta il 3 Luglio 2020 dalle ore 21.30 fino alle 22.30.

La locandina dell’evento