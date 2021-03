L’assessore al Verde Pubblico di Agrigento, Giovanni Vaccaro, ha provveduto a far rimuovere i pini che stavano determinando una situazione di percolo in via Alessio di Giovanni, a Fontanelle. Gli alberi, oltre a spingere la paratia in cemento dov’erano stati piantati, si erano sviluppati soprattutto sulla strada creando problemi anche alla viabilità. Per questo i residenti negli ultimi anni si erano più volte rivolti al Comune.