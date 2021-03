Il Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani si svolgerà in versione virtuale. “Non avendo potuto svolgere regolarmente il 57° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani ne ai primi di dicembre del 2020, ne a marzo del 2021, mese in cui era stato posticipato nella speranza di una ripresa della normalità, si è deciso, vista la situazione, di realizzarne una versione virtuale”, dicono dal centro di studi Pirandelliani che continua: “i contributi dei relatori andranno “in onda” sulla pagina di Facebook del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, i prossimo 25, 26 e 27 marzo, a beneficio dei convegnisti e delle scuole, oltre che degli studiosi e gli appassionati dell’opera pirandelliana.” Il Convegno è dedicato ai primi due romanzi di Pirandello, “L’esclusa” e “Il turno”, dalla materia tipicamente agrigentina. Presentano, infatti, personaggi, avvenimenti e tradizioni, legati alla Città, oltre che magnifiche descrizioni di luoghi e feste, come ad esempio la Festa di San Calogero, nel primo, e la Valle dei Templi, nel secondo. L’attività del Centro, nel frattempo prosegue con la preparazione del 58° Convegno sui “Sei personaggi in cerca di autore”, in occasione del 100° anniversario dalla prima rappresentazione, che siamo fiduciosi di poter svolgere a dicembre del 2021, al Palacongressi e con i convegnisti provenienti da tutta Italia.