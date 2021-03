Pierangela Allegro nuova responsabile servizio di riabilitazione psichiatrica

La dottoressa Pierangela Allegro, è la nuova responsabile del servizio di riabilitazione psichiatrica presso il Centro diurno di Lampedusa. Arriva con un contratto a tempo determinato dopo aver superato una selezione pubblica indetta dall’Asp. La guida della struttura era rimasta vuota da alcuni mesi, a seguito del trasferimento della precedente responsabile, la dottoressa Maria Leduisi.

“La ringraziamo per il prezioso lavoro che ha svolto – afferma il sindaco Totò Martello – . Ho avuto il piacere di accogliere la dottoressa Allegro insieme con la dottoressa Martina De Lucia, assistente sociale del Comune. Adesso i nostri ragazzi non saranno più soli, possiamo di nuovo contare pienamente su un servizio importante per la nostra comunità”.