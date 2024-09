Rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, con relativo risarcimento del danno, presentata da Pasquale Fanara, 64 anni, di Favara, arrestato e finito in carcere nell’ambito della maxi inchiesta antimafia “Montagna”, poi assolto da tutte le accuse e rimesso in libertà. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione che hanno rigettato l’istanza della difesa e confermato il verdetto della Corte di appello di Palermo.

Il favarese ha trascorso in carcere un anno e mezzo: dal 22 gennaio del 2018 al 25 luglio dell’anno successivo, dopo essere stato raggiunto dall’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo. Fanara è stato assolto dalle imputazioni sollevate a suo carico con sentenza del 2021.

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non ha trovato accoglimento poiché i giudici hanno individuato ‭”comportamenti colposi – scrivono i giudici –, ritenendo sussistente un grave quadro indiziario in ordine al coinvolgimento apicale di Fanara nella consorteria mafiosa”.