Il Gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto del 28enne di Agrigento, con precedenti di polizia e già noto alle Forze dell’Ordine, operato dei carabinieri, per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Nella circostanza, i militari della sezione Operativa della Compagnia di Agrigento, impegnati in un serrato controllo del territorio a Favara, hanno fermato e identificato il giovane, trovandolo in possesso di 3 grammi di cocaina e 6.490 euro in denaro contante, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 500 grammi di marijuana, 90 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, unitamente alla somma di denaro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, era stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.