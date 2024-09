Elevate 10 multe per violazioni relative alla mancata esposizione del tariffario da parte di esercenti l’attività di taxi. A fare i controlli sono stati i militari della Guardia di finanza di Agrigento che nell’ultimo periodo hanno intensificato i controlli sul territorio per assicurare l’adempimento delle leggi vigenti, a protezione dei cittadini e dei turisti.

Ai tassisti è stata contestata la violazione dell’articolo 86, comma 3, del Codice della strada. In pratica occultando il tariffario non consentivano all’utenza di conoscere preventivamente i costi del servizio di trasporto. In caso di mancata esposizione del tariffario, l’ammontare della sanzione prevista è pari a un minimo di 86 a un massimo di 338 euro.