PINO RIGOLI IN SALA STAMPA

“Dovevamo dare continuità al successo della scorsa settimana – ha detto – dal punto di vista dell’atteggiamento abbiamo fatto qualche passo indietro. Alcune situazioni di gioco, lette male, vanno riviste e in settimana ci lavoreremo sicuramente per migliorare. La classifica rimane deficitaria, dobbiamo cercare di reagire: speriamo di farlo già da domenica all’Esseneto contro la Scafatese. Per me il rigore è dubbio e generoso – ha concluso – credo che senza questo episodio l’equilibrio non sarebbe mai venuto meno. Avremmo potuto giocare sino a domattina, nessuna delle due squadre avrebbe segnato. Il contatto mi è sembrato uno spalla a spalla, lo rivedrò e magari cambierò idea ma dal campo, e io ero a pochi metri, mi sono fatto un’idea ben precisa”.