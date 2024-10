Al via le visite teatralizzate del Teatro Pirandello. A fare da cicerone sarà Marco Savatteri, che guiderà i visitatori alla scoperta dei luoghi più nascosti della struttura. Lungo il percorso, gruppi di turisti e visitatori saranno accolti dai personaggi storici e letterari che hanno ‘abitato’ questo luogo nel corso degli anni.

Questa iniziativa, nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, offre l’opportunità di conoscere la storia di uno dei teatri più belli d’Italia. La visita ha una durata di 30 minuti e ogni gruppo può contenere al massimo 12 persone. La prima data è stata ieri, segnate le seguenti: 23 e 31 ottobre, 10 e 21 novembre, 12 e 21 dicembre, sempre dalle 18 alle 21.

Non è necessaria la prenotazione, ma l’accesso non è garantito se si supera il numero massimo di partecipanti per gruppo. L’ingresso è gratuito. Durante la visita ci saranno momenti teatrali e musicali.